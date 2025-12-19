Ali Galip ordina a Tahir di uccidere Mehmet che gli spara Il commissario si salva e decide di scavare nel suo passato criminale
Ali Galip ordina a Tahir di eliminare Mehmet, che fortunatamente si salva. Deciso a scoprire di più, il commissario inizia a indagare sul suo passato criminale. Oggi, venerdì 19 dicembre, l’appuntamento con Io sono Farah si raddoppia, portando sullo schermo le avventure di Demet Özdemir e Engin Akyürek in un episodio doppio imperdibile.
O ggi, venerdì 19 dicembre, l’appuntamento con Io sono Farah, la serie che vede protagonisti Demet Özdemir e Engin Akyürek, è doppio. Prima della puntata lunga della prima serata, in onda alle 21:20, su Canale 5 c’è il solito appuntamento quotidiano che prende il via alle 14:00, subito dopo Beautiful. Farah e Tahir, costretti dalle circostanze, sono pronti a sposarsi alla tenuta degli Ak?nc?. Cosa vedere su Netflix a dicembre 2025: la guida completa alle migliori proposte X Leggi anche › Farah ferisce Bekir, Tahir la salva: le anticipazioni delle due puntate di oggi di “Io sono Farah” Io sono Farah, anticipazioni puntate venerdì 19 dicembre, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it
