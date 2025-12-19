ali galip ordina a tahir di uccidere mehmet che gli spara il commissario si salva e decide di scavare nel suo passato criminale

Ali Galip ordina a Tahir di eliminare Mehmet, che fortunatamente si salva. Deciso a scoprire di più, il commissario inizia a indagare sul suo passato criminale. Oggi, venerdì 19 dicembre, l’appuntamento con Io sono Farah si raddoppia, portando sullo schermo le avventure di Demet Özdemir e Engin Akyürek in un episodio doppio imperdibile.

O ggi, venerdì 19 dicembre, l'appuntamento con Io sono Farah, la serie che vede protagonisti Demet Özdemir e Engin Akyürek, è doppio. Prima della puntata lunga della prima serata, in onda alle 21:20, su Canale 5 c'è il solito appuntamento quotidiano che prende il via alle 14:00, subito dopo Beautiful. Farah e Tahir, costretti dalle circostanze, sono pronti a sposarsi alla tenuta degli Ak?nc?.

