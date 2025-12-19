Alfa e i fuochi artificiali Conto alla rovescia per il San Silvestro Festa gratuita in piazza

Preparati a vivere un San Silvestro indimenticabile nel cuore di Pisa. Alfa, il giovane cantautore, condurrà la serata con un concerto gratuito in piazza dei Cavalieri, seguito da uno spettacolo pirotecnico sui Lungarni. Un brindisi collettivo e luci scintillanti per dare il benvenuto al nuovo anno, in un’atmosfera di festa aperta a tutti.

Come annunciato da tempo, sarà il giovane cantautore Alfa ad accompagnare pisani e turisti nel 2026 con un concerto gratuito nella centralissima piazza dei Cavalieri, a partire dalle 22 e fino a poco prima della mezzanotte quando i festeggiamenti continueranno sui Lungarni con uno spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo e accompagnerà il brindisi per l'arrivo del 2026. La serata proseguirà poi nuovamente in piazza dei Cavalieri con il dj set di Demetra & Bianca, il duo femminile che anima la scena elettronica italiana con performance energiche e coinvolgenti. Ad aprire lo show in piazza sarà inveve la band pisana dei Marylin.

