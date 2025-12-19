Alcara Li Fusi prima edizione del Presepe Vivente

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 29 dicembre, Alcara Li Fusi farà da cornice alla prima edizione del Presepe Vivente, trasformando il centro storico in una Betlemme a cielo aperto. L’ingresso al percorso sarà da Piazza Politi, con apertura al pubblico dalle ore 21:00 alle 24:00, per una serata capace di far rivivere le. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Alcara Li Fusi, 9ª Sagra del Fungo Porcino

Leggi anche: Sagra del fungo, successo ad Alcara Li Fusi

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Trasferito nella voliera di Alcara Li Fusi per il recupero un grifone soccorso dai Carabinieri del CITES.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.