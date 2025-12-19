Albinea occupa abusivamente monolocale e viene denunciato

A Albinea, un episodio di occupazione abusiva ha portato all'intervento delle autorità. Dal mese di ottobre, un individuo ha illegalmente preso possesso di un monolocale, nonostante le ripetute richieste di sgombero. La vicenda evidenzia le difficoltà e le sfide legate alla gestione degli immobili e alla tutela dei proprietari.

Albinea (Reggio Emilia), 19 dicembre 2025 – Dai primi di ottobre risulta aver occupato abusivamente un monolocale dopo un "cambio di inquilino" non autorizzato, ignorando le richieste di allontanamento. Per questo i carabinieri di Albinea hanno denunciato un 51enne di origine albanese per invasione di terreni ed edifici. L'indagine è partita dalla segnalazione del proprietario di uno stabile ad Albinea. Secondo quanto ricostruito, una stanza era stata inizialmente concessa per un breve periodo a un conoscente del custode dell'immobile. Tuttavia, poco dopo, alla persona autorizzata sarebbe subentrato il 51enne senza alcuna autorizzazione.

