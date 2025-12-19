Alberto Tomba compie 59 anni la storia con Martina Colombari le follie in pista la condanna e l' aggressione a Torino | Un turista russo mi ha picchiato

Alberto Tomba, leggenda dello sci alpino, spegne 59 candeline tra successi mozzafiato e vicende che hanno fatto discutere. Dalla sua storia d’amore con Martina Colombari alle bravate in pista, fino alle polemiche più recenti, il suo percorso è stato ricco di emozioni e colpi di scena. Un’icona che ha segnato un’epoca, tra vittorie indimenticabili e momenti di controversia.

