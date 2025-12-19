Alberto fa un’apparizione inaspettata in aula, scatenando la reazione furiosa dei Poggi:

© Ilgiornale.it - Alberto a sorpresa in aula. La rabbia dei Poggi: "È colpevole, se ne vada"

Il ragazzo è diventato uomo, i media se lo trovano davanti all'improvviso. Giusto 16 anni fa, a una manciata di chilometri da qui, Alberto Stasi usciva a testa alta dal tribunale di Vigevano, assolto con formula piena dall'accusa di omicidio: ed era convinto che fosse la fine di un incubo. La storia, come si sa, è andata diversamente. E alle nove e mezza di ieri mattina Stasi entra nel tribunale di Vigevano, coi suoi dieci anni di galera sulle spalle, e non è una scelta casuale. Perché Stasi è convinto che qui, nella lotta dura e a volte astrusa tra i genetisti dell'una e dell'altra parte, si mettano le basi per riconoscere la sua innocenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: Garlasco: famiglia Poggi e Andrea Sempio uniti contro la perizia sul DNA e Alberto Stasi (in aula)

Leggi anche: Brutta sorpresa alla Poggi: aula fredda, bimbi a casa

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Alberto a sorpresa in aula. La rabbia dei Poggi: È colpevole, se ne vada; Caso Garlasco, Stasi a sorpresa in aula è il protagonista della giornata; Emanuela Orlandi, la 'pista familiare' fa infuriare il fratello Pietro: «Notizie false, più facile sputare sulla mia famiglia che...; Emanuele Filiberto e Adriana Abascal, aria di crisi? Lei annuncia la rottura sui social poi cancella tutto: «Rabbia, tristezza e tensione».

Alberto a sorpresa in aula. La rabbia dei Poggi: "È colpevole, se ne vada" - Giusto 16 anni fa, a una manciata di chilometri da qui, Alberto Stasi usciva a testa alta dal tribunale di Vigevano, assolto ... msn.com