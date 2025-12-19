Un albero si abbatte sulla cabina di un camion proprio davanti all'hotel Mariani, suscitando paura e sorpresa. Mentre in città infuria la polemica sul restyling di viale della Vittoria, un incidente inatteso ricorda quanto la natura possa essere imprevedibile e potenzialmente pericolosa, anche in momenti di apparente tranquillità.

© Ilrestodelcarlino.it - Albero sulla cabina di un camion. Paura davanti all’hotel Mariani

Proprio mentre in città impazza la polemica restyling viale della Vittoria, un albero si abbatte sulla cabina di guida di un camion in sosta. E’ avvenuto ieri alle 12 davanti l’hotel Mariani. Per fortuna il conducente non è rimasto ferito. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco, polizia locale, JesiServizi, l’agronomo del Comune e l’assessore all’ambiente Alessandro Tesei che ha lasciato la seduta consiliare che si stava svolgendo, tra l’altro, proprio sul tema del restyling del Viale. È stato necessario l’utilizzo di un cestello per la messa in sicurezza: uno dei rami cadendo si è adagiato sulle luminarie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Paura sulla funicolare: cade albero, persone intrappolate nella cabina

Leggi anche: Attimi di paura sulla Perugia-Ancona per un camion in fiamme

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Albero sulla cabina di un camion. Paura davanti all’hotel Mariani; Jesi / Viale della Vittoria, albero si abbatte su cabina di guida di un camion.

Albero sulla cabina di un camion. Paura davanti all’hotel Mariani - Per fortuna il conducente non è rimasto ferito. ilrestodelcarlino.it