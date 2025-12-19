Albero di Natale al Museo Bernareggi

Si è acceso in Piazza Duomo, in Città Alta, l’albero di Natale del Museo Diocesano Adriano Bernareggi. La sua istallazione è frutto della collaborazione tra Comune, Diocesi e Museo, ed è stato accolto dall’esibizione Gruppo Campanari Città di Bergamo. Un gesto per condividere con tutta la città la gioia e la luce del Natale. La festa è continuata con l’apertura gratuita dell’Aula Picta, cuore del Museo. BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

