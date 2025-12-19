Al via la conferenza stampa annuale di Putin | Pronti a far terminare il conflitto in modo pacifico

La conferenza stampa annuale di Putin ha aperto con un messaggio di disponibilità al dialogo, mentre gli asset russi restano congelati. Nel frattempo, il Consiglio Ue ha approvato un prestito di 90 miliardi di euro a Kiev per il biennio 2026-2027, segnando un passo importante nelle dinamiche geopolitiche e finanziarie della regione.

© Ilgiornale.it - Al via la conferenza stampa annuale di Putin: "Pronti a far terminare il conflitto in modo pacifico" La questione degli asset russi sembra definitivamente congelata. Nella notte, il Consiglio Ue ha trovato l'accordo per un prestito a Kiev di 90 miliardi di euro nel 2026-2027. Una decisione accolta con favore sia dai membri dell'Unione, sia dal presidente Zelensky. Intanto, continuano gli attacchi nei territori di due Paesi in guerra, con il Cremlino che ha annunciato l'ingresso delle sue forze nella città di Huliaipole e i droni della nazione invasa che hanno colpito un impianto chimico nella città russa di Togliatti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Leggi anche: Juventus, Tudor cambierà il modo di difendere dei bianconeri dopo la sconfitta contro il Como? Il tecnico ha detto questo in conferenza stampa Leggi anche: Guerra Nato-Russia? Putin: «Potremmo colpire le navi dei Paesi che aiutano Kiev. Se l'Europa vuole il conflitto siamo pronti» Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Transizione che unisce, oltre le contrapposizioni; Mosca, preparativi per la conferenza stampa annuale del presidente russo Putin; Atp, abbonamento annuale a soli 10 euro per 120 cittadini over 65 a Porto Torres; ESA, conferenza stampa di inizio anno: lo sguardo al 2026 tra nuove missioni e grandi traguardi spaziali. Al via la conferenza stampa annuale di Putin: "Pronti a far terminare il conflitto in modo pacifico" - Dimitriev: "Fallimento di Merz e von Der Leyen su asset russi, si dimettano" ... ilgiornale.it

Incontro Trump-Putin al via alle 21 italiane. Alla fine terranno insieme una conferenza stampa - L'incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump inizierà domani ad Anchorage, in Alaska, alle 11 ora locale (le 21 ora italiana). huffingtonpost.it

«Via Energia», la conferenza annuale di Confindustria Energia: necessaria una legge quadro - Oggi più che mai, il sistema energetico italiano – ed europeo – si trova ad affrontare un momento di straordinaria complessità» con queste parole Guido ... corriere.it

PALERMO, DOMANI MISTER INZAGHI IN CONFERENZA STAMPA Di Redazione ForzaPalermo.it Mister Pippo Inzaghi tornerà a parlare in conferenza stampa, e lo farà domani pomeriggio, vigilia della sfida che vedrà il Palermo impegnato sul campo dell'Avel - facebook.com facebook

Interesse concreto dell’ #Inter per Mario Gila: lo spagnolo è in cima alla lista dei nerazzurri per rinforzare la difesa Il contratto del classe 2000 con la Lazio scade nel 2027 e lui stesso, in una conferenza stampa a fine ottobre, ha confermato di non aver anc x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.