Al teatro comunale la personale di Riccardo Angelini
Domani alle 17, al Teatro Comunale, si inaugura la personale di Riccardo Angelini, un evento promosso dal Centro Studi Osvaldo Licini in collaborazione con il Comune e la Regione. Curata da Stefano Bracalente, questa mostra rappresenta un’occasione unica per scoprire l’universo artistico dell’artista e immergersi in un’esperienza culturale di grande valore.
Il Centro studi Osvaldo Licini, in collaborazione con il Comune e la Regione, presenterà domani alle 17 al Teatro comunale la personale di Riccardo Angelini a cura di Stefano Bracalente. Un percorso dalle sue prime sperimentazioni bolognesi sul segno e la fotodinamica, ai cicli parigini tra automatismo, grafite e frottage, fino alle opere nate dal ritorno nelle Marche che vivono di trasformazioni continue e di metamorfosi, in un processo che parte sempre dalla forma ma, tramite il rituale della sua distruzione, porta al di là di essa, là dove immagine e materia diventano un campo di risonanza spirituale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: La stagione di prosa continua al teatro degli Atti con "Anna Ghiaccio". In scena Isadora Angelini
Leggi anche: Riccardo Muti ritorna al Teatro La Fenice di Venezia
Al teatro comunale la personale di Riccardo Angelini; “Sotto lo stesso cielo” Al via un’intera notte a teatro per i piccoli; Settimane Musicali al Teatro Olimpico: Riccardo Brunelli alla Presidenza; Materiali in scena: Riccardo Lestini presenta “Eseguendo la sentenza - le ultime 24 ore di Aldo Moro.
Al teatro comunale la personale di Riccardo Angelini - Il Centro studi Osvaldo Licini, in collaborazione con il Comune e la Regione, presenterà domani alle 17 ... ilrestodelcarlino.it
“Al di là della forma” con le opere di Riccardo Angelini - Il Centro Studi Osvaldo Licini, in collaborazione con il Comune di Monte Vidon Corrado e la Regione Marche, presenta domani alle 17 al Teatro Comunale la personale di Riccardo An ... cronachefermane.it
Riccardo Angelini. Al di là della forma - Il Centro Studi Osvaldo Licini, in collaborazione con il Comune di Monte Vidon Corrado e il contributo della Regione Marche, presenta la personale di Riccardo Angelini. itinerarinellarte.it
Domani, 18 dicembre, dalle ore 15.00 presso il Teatro Comunale, il Centro sociale e Culturale San Gemini organizza la XIV edizione del Concorso "Babbo Natale sei tu" (riservato alle V classi della scuola primaria e alle III classi della scuola secondaria di pr - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.