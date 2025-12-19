Domani alle 17, al Teatro Comunale, si inaugura la personale di Riccardo Angelini, un evento promosso dal Centro Studi Osvaldo Licini in collaborazione con il Comune e la Regione. Curata da Stefano Bracalente, questa mostra rappresenta un’occasione unica per scoprire l’universo artistico dell’artista e immergersi in un’esperienza culturale di grande valore.

© Ilrestodelcarlino.it - Al teatro comunale la personale di Riccardo Angelini

Il Centro studi Osvaldo Licini, in collaborazione con il Comune e la Regione, presenterà domani alle 17 al Teatro comunale la personale di Riccardo Angelini a cura di Stefano Bracalente. Un percorso dalle sue prime sperimentazioni bolognesi sul segno e la fotodinamica, ai cicli parigini tra automatismo, grafite e frottage, fino alle opere nate dal ritorno nelle Marche che vivono di trasformazioni continue e di metamorfosi, in un processo che parte sempre dalla forma ma, tramite il rituale della sua distruzione, porta al di là di essa, là dove immagine e materia diventano un campo di risonanza spirituale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: La stagione di prosa continua al teatro degli Atti con "Anna Ghiaccio". In scena Isadora Angelini

Leggi anche: Riccardo Muti ritorna al Teatro La Fenice di Venezia

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Al teatro comunale la personale di Riccardo Angelini; “Sotto lo stesso cielo” Al via un’intera notte a teatro per i piccoli; Settimane Musicali al Teatro Olimpico: Riccardo Brunelli alla Presidenza; Materiali in scena: Riccardo Lestini presenta “Eseguendo la sentenza - le ultime 24 ore di Aldo Moro.

Al teatro comunale la personale di Riccardo Angelini - Il Centro studi Osvaldo Licini, in collaborazione con il Comune e la Regione, presenterà domani alle 17 ... ilrestodelcarlino.it