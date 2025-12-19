Al servizio della comunità | consegnate le onorificenze al Merito della Repubblica in prefettura

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì mattina in prefettura si è tenuta la cerimonia di consegna delle onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, conferite dal Presidente della Repubblica in occasione della Festa della Repubblica. Un momento di riconoscimento e gratitudine per coloro che si sono distinti nel servizio alla comunità, celebrando il valore del merito e della dedizione al bene comune.

al servizio della comunit224 consegnate le onorificenze al merito della repubblica in prefettura

© Forlitoday.it - Al servizio della comunità: consegnate le onorificenze al Merito della Repubblica in prefettura

Si è svolta giovedì mattina in prefettura la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite dal Presidente della Repubblica in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno scorso. Un momento solenne e partecipato, che ha voluto rendere. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche: “Un esempio per la comunità”: consegnate in prefettura le onorificenze al merito della Repubblica

Leggi anche: Prefettura di Avellino, consegnate le onorificenze al Merito della Repubblica Italiana

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

servizio comunit224 consegnate onorificenzeTorino celebra i nuovi insigniti O.M.R.I.: consegnate 30 onorificenze - Si è svolta questa mattina, nell’Aula Magna della Scuola Ufficiali dell’Esercito, la cerimonia di consegna delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, organizzata dalla Prefett ... giornalelavoce.it

LIVE ? LA CERIMONIA DI CONSEGNA DELLE ONORIFICENZE DELL’ORDINE “AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA”

Video LIVE ? LA CERIMONIA DI CONSEGNA DELLE ONORIFICENZE DELL’ORDINE “AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA”

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.