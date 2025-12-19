Al servizio della comunità | consegnate le onorificenze al Merito della Repubblica in prefettura

Giovedì mattina in prefettura si è tenuta la cerimonia di consegna delle onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, conferite dal Presidente della Repubblica in occasione della Festa della Repubblica. Un momento di riconoscimento e gratitudine per coloro che si sono distinti nel servizio alla comunità, celebrando il valore del merito e della dedizione al bene comune.

Si è svolta giovedì mattina in prefettura la cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite dal Presidente della Repubblica in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno scorso. Un momento solenne e partecipato.

