Al PalaPanini una Cisterna arrabbiata | Le parole non contano ora i fatti

Domenica al PalaPanini, una Cisterna furiosa si prepara a scendere in campo. Dopo la sconfitta casalinga con Padova e la posizione in classifica che si fa sempre più difficile, i giocatori sono determinati a cambiare rotta. La tensione è palpabile: le parole lasciano il posto ai fatti, e la squadra cerca il riscatto in una sfida cruciale.

© Sport.quotidiano.net - Al PalaPanini una Cisterna arrabbiata: "Le parole non contano, ora i fatti" È una Cisterna arrabbiata quella che arriverà domenica al PalaPanini, che dopo aver perso il match interno con Padova si ritrova penultima in classifica, a soli 6 punti, con sole tre vittorie per 3-2 all'attivo di cui una proprio con la Valsa Group. Per la prima volta il calendario della SuperLega è asimmetrico, ovvero l'ordine e la sequenza delle giornate è diverso tra andata e ritorno e quindi sabato il pullman dei laziali partirà per l'Emilia. A presentare il match è il match winner di quella partita giocatasi il 16 novembre, Filippo Lanza, che parte nella sua analisi dalla sconfitta dello scorso weekend.

