Al PalaMelfi una partita in ricordo del piccolo Ivan Ciullo

Al PalaMelfi si terrà una partita speciale dedicata a Ivan Ciullo, un gesto di affetto e memoria. Alcune partite vanno oltre il risultato, diventando simbolo di unione e speranza. Un momento di solidarietà e ricordo che unisce tutti, ricordando quanto sia importante stare insieme nei momenti più significativi.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.