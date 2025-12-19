Al PalaMelfi una partita in ricordo del piccolo Ivan Ciullo
Al PalaMelfi si terrà una partita speciale dedicata a Ivan Ciullo, un gesto di affetto e memoria. Alcune partite vanno oltre il risultato, diventando simbolo di unione e speranza. Un momento di solidarietà e ricordo che unisce tutti, ricordando quanto sia importante stare insieme nei momenti più significativi.
Ci sono partite che non hanno bisogno di un risultato per essere ricordate. Non nascono per vincere, ma per tenere insieme. “Natale con Ivan" in programma domenica 21 dicembre alle ore 10.30 al PalaMelfi è una di quelle giornate in cui il basket smette di essere soltanto sport e diventa. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Abbiati sul derby: «Sarà una partita aperta, ho questo ricordo di Ronaldo…»
Leggi anche: Giovanni, folla in Duomo per la veglia in ricordo del bambino di 9 anni ucciso dalla mamma. Il papà prega vicino ai compagni di scuola del piccolo
"Un Natale con Ivan". L'evento, organizzato dall'associazione "Batti un colpo", si svolgerà domenica 21 dicembre, alle ore 10.30, presso il PalaMelfi di via Ruta, al quartiere Casale di Brindisi. Nel corso di una partita di basket si affronteranno due squadre, così - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.