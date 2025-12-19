Al concorso di miss Mondo vince la stupidità
Durante il concorso di Miss Mondo in Thailandia, la partecipante finlandese ha suscitato scalpore con un gesto inappropriato. La sua scelta di mimare gli occhi a mandorla con le dita, in un contesto così ufficiale, ha acceso un acceso dibattito sulla sensibilità culturale e il rispetto. Un episodio che ha messo in evidenza come, a volte, la stupidità possa prevalere anche nelle occasioni più prestigiose.
La partecipante finlandese, durante la kermesse in Thailandia, osa farsi uno scatto mentre con le dita mima gli occhi a mandorla. Viene espulsa dalla manifestazione e privata del titolo nazionale, i politici woke la impallinano. Domanda: se avesse sfottuto i russi? L’idiota globale ha colpito ancora, con la sua stupidità militante e intollerante. È una storia che merita di essere raccontata proprio perché nasce e ruota intorno a un fatto insignificante che meritava di non essere nemmeno accennato. È successo in Thailandia, anzi in Finlandia, in realtà è accadutonel non-luogo globale dei social e poi si è ripercorso nel mondo, da Oriente a Occidente. 🔗 Leggi su Laverita.info
