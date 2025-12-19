Durante il concorso di Miss Mondo in Thailandia, la partecipante finlandese ha suscitato scalpore con un gesto inappropriato. La sua scelta di mimare gli occhi a mandorla con le dita, in un contesto così ufficiale, ha acceso un acceso dibattito sulla sensibilità culturale e il rispetto. Un episodio che ha messo in evidenza come, a volte, la stupidità possa prevalere anche nelle occasioni più prestigiose.

© Laverita.info - Al concorso di miss Mondo vince la stupidità

La partecipante finlandese, durante la kermesse in Thailandia, osa farsi uno scatto mentre con le dita mima gli occhi a mandorla. Viene espulsa dalla manifestazione e privata del titolo nazionale, i politici woke la impallinano. Domanda: se avesse sfottuto i russi? L’idiota globale ha colpito ancora, con la sua stupidità militante e intollerante. È una storia che merita di essere raccontata proprio perché nasce e ruota intorno a un fatto insignificante che meritava di non essere nemmeno accennato. È successo in Thailandia, anzi in Finlandia, in realtà è accadutonel non-luogo globale dei social e poi si è ripercorso nel mondo, da Oriente a Occidente. 🔗 Leggi su Laverita.info

