Aiuto ai negozi negli immobili del Comune Affitto giù anche del 15% | Taglio concreto

Il Comune lancia un nuovo incentivo per rilanciare il centro storico: un taglio concreto del canone di affitto fino al 15% sugli immobili commerciali di sua proprietà. Un intervento mirato a sostenere i negozi in difficoltà, favorendo una ripresa economica e valorizzando il tessuto commerciale locale dopo un lungo periodo di crisi. Un'opportunità concreta per rinvigorire il cuore della città e rafforzare il commercio di prossimità.

Un nuovo tentativo per rilanciare il centro storico e in particolare il commercio che vive un lungo periodo di crisi: una riduzione del canone di affitto fino al 15% per tutti quegli immobili ad uso commerciale di proprietà del Comune. È quanto stabilito in una delibera di giunta dell’assessore al patrimonio Vittorio Cicognani, in cui si manifesta la volontà dell’ amministrazione comunale di "intervenire a supporto degli esercizi pubblici del centro in un momento storico difficile per la vendita al dettaglio e i servizi di piccola e media ristorazione, con una diminuzione concreta e immediata, nella misura massima del 15%, dei canoni di locazione degli immobili di proprietà del Comune". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

