Aiutava i mafiosi, 7 anni all’ex carabiniere.

Carmine Forcella, ex maresciallo dei carabinieri di 79 anni di Cermenate, è stato condannato a 7 anni e 3 mesi di reclusione dalla Corte d’Appello di Palmi, in Calabria, per aver fornito un costante contributo a soggetti vicini alla cosca Santaiti di Seminara, nel quadro di un ruolo di sostanziale concorso esterno.

CERMENATE Un ruolo di sostanziale concorso esterno nel fornire un "costante contributo" a soggetti appartenenti o vicini alla cosca Santaiti di Seminara, per il quale Carmine Forcella, 79 anni di Cermenate, ex maresciallo dei carabinieri e attualmente appartenente all’Associazione nazionale carabinieri, è stato condannato a 7 anni e 3 mesi di reclusione dalla Corte d’Appello di Palmi, in Calabria. La sentenza, che arriva al termine di un percorso giudiziario complesso e articolato, è relativa a condotte riferite agli anni tra 1994 e 2018, che coinvolgevano altri 7 imputati condannati. Forcella era finito a processo con l’accusa di associazione a delinquere con finalità mafiosa, e indicato come partecipe della cosca, ma il Tribunale lo ha assolto dall’aggravante mafiosa, riconoscendogli di fatto un solo ruolo esterno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

