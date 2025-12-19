Aidem Progettare lezioni e UDA innovative con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale Corso online Accreditato

Scopri come integrare l’Intelligenza Artificiale nella progettazione didattica con il nostro corso online accreditato. In quattro lezioni pratiche, docenti di ogni ordine e grado impareranno a creare contenuti innovativi, UDA efficaci e lezioni coinvolgenti, sfruttando le potenzialità dell’IA. Un’opportunità per aggiornarsi e migliorare la qualità dell’insegnamento, con formazione riconosciuta dal MIM e valida per il tuo sviluppo professionale.

Corso online di formazione pratica (Online Seminar) suddiviso in 4 lezioni e rivolto ai docenti di ogni ordine e grado, per supportarli nella progettazione di contenuti didattici, Unità di Apprendimento (UDA) efficaci e lezioni coinvolgenti attraverso l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale (Formazione Accreditata MIM – 15 ore) L’Intelligenza Artificiale sta incidendo in modo sempre più concreto sui . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

