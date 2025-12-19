Ahmed Al Ahmed l’eroe di Sidney che ha disarmato un terrorista a Bondi Beach premiato con 2,5 milioni di dollari di donazioni
Ahmed Al Ahmed, l’eroe di Sidney, ha dimostrato coraggio e determinazione disarmando un terrorista a Bondi Beach. La sua azione spontanea e coraggiosa ha catturato l’attenzione di tutti, diventando virale in poche ore. Premiato con 2,5 milioni di dollari di donazioni, Ahmed ha dimostrato che il cuore può fare la differenza in situazioni di emergenza.
Il suo gesto eroico è stato ripreso in un video diventato virale in poche ore. «L’ho fatto con il cuore. Era una bella giornata, tutti si stavano divertendo. Erano felici e avevano il diritto di esserlo». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Un milione di dollari per l’«eroe di Sydney»: come sta Ahmed al Ahmed, l’uomo che ha disarmato uno dei killer della strage a Bondi Beach
Leggi anche: Sydney, chi è Ahmed Al Ahmed, l’eroe di Bondi Beach, che ha disarmato il terrorista a mani nude: «Non ha pensato alle origini di chi stava aiutando, ma alle persone che stavano morendo»
Sydney chi è Ahmed Al Ahmed l’eroe di Bondi Beach che ha disarmato il terrorista a mani nude | Non ha pensato alle origini di chi stava aiutando ma alle persone che stavano morendo; Disarma il killer e lo immobilizza durante la strage | chi è Ahmed al Ahmed l’eroe di Bondi Beach; Ahmed al Ahmed l’eroe di Bondi Beach Ha disarmato a mani nude uno dei killer Il web lo acclama; È tempo di disarmare la furia antisemita come ha fatto l’eroe di Sydney.
Sydney, chi è Ahmed Al Ahmed, l’eroe di Bondi Beach, che ha disarmato il terrorista a mani nude: «Non ha pensato alle origini di chi stava aiutando, ma alle persone che ... - Nato in Siria, 43 anni, è padre di due bambine di tre e sei anni e lavora come fruttivendolo. vanityfair.it
Attentato Bondi Beach a Sydney, Ahmed al Ahmed eroe per aver disarmato Naveed Akram: "Ha salvato delle vite" - Il fruttivendolo Ahmed al Ahmed ha fermato uno degli attentatori a Bondi Beach. virgilio.it
Sydney, chi è il passante eroe musulmano che ha fermato un attentatore a Bondi Beach: Ahmed Al Ahmed si è nascosto dietro un'auto, poi lo ha disarmato - Poi, con enorme coraggio, si è lanciato su uno dei due attentatori che stavano sparando sulla ... msn.com
Ahmed al Ahmed, l’uomo che durante la strage di Bondi Beach ha deciso istintivamente di intervenire disarmando a mani nude uno degli assalitori, ha ricevuto in ospedale una donazione di circa 1,5 milioni di euro (2,5 milioni di dollari australiani), raccolta onl - facebook.com facebook
Sydney, premier australiano in visita ad Ahmed al Ahmed: "È un vero eroe, fonte di coraggio per tutti noi". #lapresse #bondiattack #bondibeach Guarda il video : x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.