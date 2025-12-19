Ahmed Al Ahmed, l’eroe di Sidney, ha dimostrato coraggio e determinazione disarmando un terrorista a Bondi Beach. La sua azione spontanea e coraggiosa ha catturato l’attenzione di tutti, diventando virale in poche ore. Premiato con 2,5 milioni di dollari di donazioni, Ahmed ha dimostrato che il cuore può fare la differenza in situazioni di emergenza.

Ahmed Al Ahmed, l'eroe di Sidney, che ha disarmato un terrorista a Bondi Beach, premiato con 2,5 milioni di dollari di donazioni

Il suo gesto eroico è stato ripreso in un video diventato virale in poche ore. «L'ho fatto con il cuore. Era una bella giornata, tutti si stavano divertendo. Erano felici e avevano il diritto di esserlo».

