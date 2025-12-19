Agriturismi | non solo i Colli pieni anche quelli della Bassa Cia | Settore strategico anche per fatturato
Gli agriturismi italiani si confermano una scelta sempre più apprezzata, non solo nei suggestivi Colli ma anche nella Bassa, dove si registra il tutto esaurito durante le festività natalizie. La Cia sottolinea l’importanza di questo settore, strategico anche dal punto di vista economico. Per Capodanno, ancora poche disponibilità, mentre l’interesse rimane elevato, testimoniando la crescente domanda di esperienze autentiche e immersivi nella natura.
Tutto esaurito a Natale negli agriturismi dei Colli e della Bassa. Ancora qualche posto, invece, a Capodanno. Il tradizionale report di Cia Padova pre-festività traccia un quadro in apparenza più che positivo, con ottimi risultati anche durante le prime tre settimane di dicembre grazie alle cene. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
