Agricoltura Prandini | Von der Leyen ci vuole togliere 9 miliardi di fondi
Durante le proteste degli agricoltori a Bruxelles, Ettore Prandini, presidente della Coldiretti, ha denunciato che la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, avrebbe intenzione di ridurre di 9 miliardi i fondi destinati all’agricoltura italiana. La mobilitazione arriva in un momento di crescente preoccupazione tra gli agricoltori, che temono di perdere risorse fondamentali per sostenere il settore e garantire la sostenibilità delle loro attività.
Lo ha dichiarato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini durante le proteste degli agricoltori a Bruxelles in concomitanza del Consiglio europeo. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche: Ucraina, Orban: “von der Leyen vuole racimolare 135 miliardi per prolungare la guerra”
Leggi anche: “Ursula Gates: La von der Leyen e il potere delle lobby a Bruxelles”, il libro di Frédéric Baldan che rivela chi sia e come agisca Ursula von der Leyen
Accordo Mercosur, Prandini: Von Der Leyen vuole togliere fondi ad agricoltura; Prandini (Coldiretti): «La nuova Europa agricola? A rischio 9 miliardi di euro. Sì al Mercosur, ma ci deve essere reciprocità»; Coldiretti a Bruxelles: «Via i tecnocrati dall’Ue, von der Leyen uccide l’agricoltura»; Migliaia di agricoltori in piazza a Bruxelles. Coldiretti: “Von der Leyen uccide l’agricoltura”.
Coldiretti Varese in piazza a Bruxelles: «Via i tecnocrati, Von der Leyen uccide l’agricoltura» - Numerosa la delegazione della provincia che stamattina è scesa pacificamente in piazza per denunciare quella che viene definita «una deriva autocratica». varesenoi.it
Bruxelles, agricoltori in piazza: Coldiretti Puglia e Basilicata contro Von der Leyen - Da tutta Italia, compresi moltissimi agricoltori di Puglia e Basilicata, sono arrivati a Bruxelles per manifestare contro i tagli alla Politica agricola comune e una Commissione europea accusata di es ... trmtv.it
Coldiretti Basilicata a Bruxelles, deriva autocratica imposta da Von der Leyen - "E' numerosissima la delegazione della Coldiretti della Basilicata a Bruxelles in piazza per chiedere di salvare l'agricoltura europea e la sicurezza alimentare di 400 milioni di cittadini occorre man ... ansa.it
Agricoltori abruzzesi a Bruxelles, trattori per le strade. Questa non è l'Europa che vogliamo
Terza edizione del Forum Nazionale sul Turismo Sostenibile e i Patrimoni UNESCO. Ettore Prandini, Presidente Coldiretti, ha parlato di cosa vuol dire "turismo sostenibile" per l'agricoltura, e per tutte quelle attività fortemente identitarie ad essa legate. - facebook.com facebook
Le affermazioni del presidente di Coldiretti Ettore Prandini dopo il confronto con i membri della Commissione Ue #EmiliaRomagna #Attualita x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.