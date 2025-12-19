Agricoltura Prandini | Von der Leyen ci vuole togliere 9 miliardi di fondi

Durante le proteste degli agricoltori a Bruxelles, Ettore Prandini, presidente della Coldiretti, ha denunciato che la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, avrebbe intenzione di ridurre di 9 miliardi i fondi destinati all’agricoltura italiana. La mobilitazione arriva in un momento di crescente preoccupazione tra gli agricoltori, che temono di perdere risorse fondamentali per sostenere il settore e garantire la sostenibilità delle loro attività.

Bruxelles, agricoltori in piazza: Coldiretti Puglia e Basilicata contro Von der Leyen - Da tutta Italia, compresi moltissimi agricoltori di Puglia e Basilicata, sono arrivati a Bruxelles per manifestare contro i tagli alla Politica agricola comune e una Commissione europea accusata di es ... trmtv.it

Coldiretti Basilicata a Bruxelles, deriva autocratica imposta da Von der Leyen - "E' numerosissima la delegazione della Coldiretti della Basilicata a Bruxelles in piazza per chiedere di salvare l'agricoltura europea e la sicurezza alimentare di 400 milioni di cittadini occorre man ... ansa.it

Agricoltori abruzzesi a Bruxelles, trattori per le strade. Questa non è l'Europa che vogliamo

Terza edizione del Forum Nazionale sul Turismo Sostenibile e i Patrimoni UNESCO. Ettore Prandini, Presidente Coldiretti, ha parlato di cosa vuol dire "turismo sostenibile" per l'agricoltura, e per tutte quelle attività fortemente identitarie ad essa legate. - facebook.com facebook

Le affermazioni del presidente di Coldiretti Ettore Prandini dopo il confronto con i membri della Commissione Ue #EmiliaRomagna #Attualita x.com

