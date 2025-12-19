Agricoltori arrabbiati Meloni tra due fuochi scommette sul rinvio

Gli agricoltori italiani manifestano il loro disappunto, creando tensioni all’apertura del Consiglio europeo a Bruxelles. La premier Meloni si trova tra due fuochi, cercando di gestire una situazione complessa. Il ritardo di oltre un’ora evidenzia le difficoltà nel trovare un equilibrio tra interessi nazionali e pressioni internazionali, mentre le proteste contro l’accordo tra Ue e Mercosur si fanno sentire.

