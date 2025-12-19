Agricoltori arrabbiati Meloni tra due fuochi scommette sul rinvio
Gli agricoltori italiani manifestano il loro disappunto, creando tensioni all’apertura del Consiglio europeo a Bruxelles. La premier Meloni si trova tra due fuochi, cercando di gestire una situazione complessa. Il ritardo di oltre un’ora evidenzia le difficoltà nel trovare un equilibrio tra interessi nazionali e pressioni internazionali, mentre le proteste contro l’accordo tra Ue e Mercosur si fanno sentire.
Più di un’ora di ritardo per l’apertura ieri a Bruxelles del Consiglio europeo a causa degli agricoltori, che hanno protestato contro l’accordo tra Ue e Mercosur. Il presidente brasiliano Lula, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Agricoltori arrabbiati, Meloni tra due fuochi scommette sul rinvio; Convergenza tra agri-business e contadini, su opposte visioni.
Centinaia di agricoltori provenienti da tutta Europa sono arrivati a Bruxelles per protestare contro la politica agricola europea. Un manifestante ha scaricato patate in strada come gesto simbolico di una mobilitazione legata in particolare all’accordo commercial - facebook.com facebook
