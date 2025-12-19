Bologna, 19 dicembre 2025 - "Il fatto non sussiste". Si chiude con un proscioglimento in udienza preliminare la vicenda giudiziaria che vedeva imputato un 64enne bolognese, accusato dalla moglie di maltrattamenti in famiglia. Una sentenza destinata a far discutere per le motivazioni depositate dal Gup del Tribunale di Bologna, Domenico Truppa: secondo il giudice, l'uomo non ha agito con la volontà di vessare la consorte, ma ha reagito d'impulso all'interno di una dinamica di coppia ormai logorata e caratterizzata da una forte conflittualità reciproca. Corso di filosofia per i militari negato, l’esperto Danilo Coppe lascia l’università di Bologna: “Decisione assurda avvallata dai vertici” La denuncia durante la separazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Agì d'impulso durante le liti": marito prosciolto dall'accusa di maltrattamenti

