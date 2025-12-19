Aggressione fuori controllo a Oriali il Napoli accusa Allegri

Dopo la semifinale di Supercoppa italiana in Arabia, il Napoli solleva pesanti accuse nei confronti di Allegri, denunciando un’aggressione fuori controllo. La vittoria azzurra per 2-0 contro il Milan ha alimentato tensioni e polemiche, con il club partenopeo che non ha esitato a puntare il dito contro l’allenatore bianconero. Un episodio che rischia di scatenare ulteriori controversie nel calcio italiano.

Un'accusa dura e diretta, quella lanciata dal Napoli nei confronti di Massimiliano Allegri all'indomani della semifinale di Supercoppa italiana che si è giocata a Riad tra partenopei e Milan, vinta dagli azzurri per 2-0 grazie alle reti di Neres e Hojlund. Il club campano, attraverso un comunicato durissimo contro Allegri: "Aggressione fuori controllo ad Oriali" - La nota del club azzurro dopo quanto successo a bordo campo durante la semifinale di Supercoppa: "È impossibile non riscontrare quanto avvenuto"

Il Napoli attacca Allegri: “Aggressione fuori controllo a Lele Oriali davanti a decine di persone” - All'indomani della semifinale di Supercoppa vinta sul Milan, il Napoli ha diffuso un comunicato durissimo contro Massimiliano Allegri, auspicando che vengano ... fanpage.it

«Allegri ha insultato Oriali, aggressione fuori controllo»: denuncia del Napoli in Supercoppa - La denuncia del Napoli dopo la semifinale di Supercoppa Italiana: «Impossibile che 33 telecamere non abbiano visto nulla» ... msn.com

