Aggressione fuori controllo a Oriali il Napoli accusa Allegri

19 dic 2025

Dopo la semifinale di Supercoppa italiana in Arabia, il Napoli solleva pesanti accuse nei confronti di Allegri, denunciando un’aggressione fuori controllo. La vittoria azzurra per 2-0 contro il Milan ha alimentato tensioni e polemiche, con il club partenopeo che non ha esitato a puntare il dito contro l’allenatore bianconero. Un episodio che rischia di scatenare ulteriori controversie nel calcio italiano.

Un'accusa dura e diretta, quella lanciata dal Napoli nei confronti di Massimiliano Allegri all'indomani della semifinale di Supercoppa italiana che si è giocata a Riad tra partenopei e Milan, vinta dagli azzurri per 2-0 grazie alle reti di Neres e Hojlund. Il club campano, attraverso un. 🔗 Leggi su Today.it

