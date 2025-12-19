Aggressione choc a Treviso | il direttore dei Tg Medianordest Luigi Bacialli ferito alla testa l’ipotesi

L’aggressione in pieno centro storico. Mattinata di violenza nel cuore di Treviso. Luigi Bacialli, 71 anni, direttore dei telegiornali dell’editrice Medianordest, è stato aggredito per strada da uno sconosciuto mentre si trovava a passeggio, a poca distanza dalla propria abitazione. L’episodio è avvenuto in via Cornarotta, una delle vie più centrali della città, dove si trova anche il comando provinciale dei carabinieri. Secondo quanto riferito dall’ANSA, il giornalista sarebbe stato colpito al termine di un diverbio improvviso. L’aggressore si è poi dileguato, facendo perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Luigi Bacialli, aggredito direttore Tg Medianordest a Treviso/ Cos'è successo: lite per i cani, poi violenza - Luigi Bacialli aggredito: cos'è successo al direttore di Tg Medianordest e come sta: lite per i cani in strada a Treviso, poi è scoppiata la violenza