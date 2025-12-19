Aggredito e minacciato con un coltello per due volte in 24 ore in piazza Guido da Montefeltro | arrestato un 21enne

Un giovane di 21 anni è stato arrestato dopo aver subito due aggressioni con minaccia di coltello in appena 24 ore a piazza Guido da Montefeltro. L’uomo è ora sotto indagine per aver partecipato, insieme ad altri, a un episodio violento ai danni di un cittadino pakistano all’inizio di novembre. La vicenda ha destato preoccupazione nella zona, evidenziando l’urgenza di interventi per garantire sicurezza e tutela dei cittadini.

È accusato di aver aggredito, all'inizio di novembre, insieme ad altre persone, un cittadino pakistano in piazza Guido da Montefeltro. Un 21enne di nazionalità tunisina è stato arrestato nel tardo pomeriggio di martedì dagli agenti della Volante della Polizia di Forlì, in esecuzione di.

