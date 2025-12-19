Aggredito dalla famiglia di Emanuele Tufano | la denuncia del deputato Francesco Borrelli

Il deputato Francesco Borrelli denuncia di essere stato aggredito dalla famiglia di Emanuele Tufano, il 15enne tragicamente ucciso nel 2024 nel Rione Sanità. In un video, Borrelli ha documentato gli attimi dell'aggressione, attribuendola alla zia del ragazzo. L'episodio riaccende i riflettori su un contesto di tensioni e dolori ancora irrisolti, sollevando interrogativi sulla gestione di una vicenda così delicata.

Il parlamentare, in un video, ha immortalato gli ultimi istanti dell'aggressione, a suo dire commessa dalla zia di Emanuele Tufano, il 15enne ucciso in una sparatoria al Rione Sanità nel 2024. 🔗 Leggi su Fanpage.it

aggredito famiglia emanuele tufanoOmicidi Tufano e Durante, un filo rosso lega i due raid a Napoli - C'è un filo rosso che lega le morti di Emanuele Durante e di Emanuele Tufano. internapoli.it

