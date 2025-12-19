Aggredito dalla famiglia di Emanuele Tufano | la denuncia del deputato Francesco Borrelli
Il deputato Francesco Borrelli denuncia di essere stato aggredito dalla famiglia di Emanuele Tufano, il 15enne tragicamente ucciso nel 2024 nel Rione Sanità. In un video, Borrelli ha documentato gli attimi dell'aggressione, attribuendola alla zia del ragazzo. L'episodio riaccende i riflettori su un contesto di tensioni e dolori ancora irrisolti, sollevando interrogativi sulla gestione di una vicenda così delicata.
Il parlamentare, in un video, ha immortalato gli ultimi istanti dell'aggressione, a suo dire commessa dalla zia di Emanuele Tufano, il 15enne ucciso in una sparatoria al Rione Sanità nel 2024. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: “Rita De Crescenzo non ha potuto votare alle Regionali, risulta cancellata dagli elenchi”: la denuncia di Borrelli
Leggi anche: Tra Rita De Crescenzo e Francesco Emilio Borrelli non ci sarà nessuna riappacificazione dopo “Belve”
Aggredito dalla famiglia di Emanuele Tufano: la denuncia del deputato Francesco Borrelli.
Omicidi Tufano e Durante, un filo rosso lega i due raid a Napoli - C'è un filo rosso che lega le morti di Emanuele Durante e di Emanuele Tufano. internapoli.it
Francesco Emilio Borrelli. . Una esponente della famiglia di Emanuele Tufano (un 15enne ucciso in uno scontro a fuoco tra baby gang) mi ha aggredito mentre mi trovavo tra piazza Cavour e il quartiere Sanità . La donna mi ha tirato un pugno in faccia e ha url - facebook.com facebook
Aggredito mentre passeggia con la famiglia: identificato l'autore x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.