Aggredisce l’arbitro | 7 mesi a un giocatore di Albino
IL GIUDICE SPORTIVO. Maxi squalifica per un giocatore della squadra di Seconda categoria girone B, espulso domenica 14 dicembre nel corso della gara che la sua squadra ha disputato in casa e perso per 1-0 contro il Celadina. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Giocatore di calcio a cinque colpisce l'arbitro che l'aveva espulso
Leggi anche: Davvero l'arbitro può espellere un giocatore per aver colpito un compagno?
Aggredisce l’arbitro: 7 mesi a un giocatore di Albino - Maxi squalifica per un giocatore della squadra di Seconda categoria girone B, espulso domenica 14 dicembre nel corso della gara che la sua squadra ha disputato in casa e perso per ... ecodibergamo.it
Follia in provincia di Udine: un calciatore insulta e minaccia l’arbitro in campo, poi lo aggredisce e lo manda in ospedale Infuriato per essere stato prima ammonito e poi espulso, ha protestato contro l’arbitro impedendo per alcuni minuti che il gioco potes - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.