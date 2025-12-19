Aggredisce l’arbitro | 7 mesi a un giocatore di Albino

IL GIUDICE SPORTIVO. Maxi squalifica per un giocatore della squadra di Seconda categoria girone B, espulso domenica 14 dicembre nel corso della gara che la sua squadra ha disputato in casa e perso per 1-0 contro il Celadina. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

