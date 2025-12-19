Agenas Maria Eleonora Hospital eccellenza nella cardiochirurgia coronarica

I dati del Programma Nazionale Esiti 2025, pubblicati da AGENAS e riferiti alla qualità ed efficienza di molte prestazioni sanitarie erogate nel 2024, confermano Maria Eleonora Hospital di Palermo, Ospedale di Alta Specialità accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale che fa parte di GVM. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: La Cardiochirurgia di Chieti seconda in Italia per numero di interventi e qualità: il risultato certificato da Agenas

Leggi anche: Cardiochirurgia d’eccellenza al Monaldi: aumentano i trapianti e mortalità sotto la media nazionale

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Agenas: le strutture GVM Care & Research ai vertici nazionali in cardiochirurgia; AGENAS: gli ospedali GVM Care & Research ai vertici nazionali in cardiochirurgia; Sanità siciliana, 43 strutture rimandate su qualità e codifica informazioni: ecco il quadro fornito da Agenas; Sanità siciliana sotto esame: 43 strutture bocciate nel report Agenas.

Cardiochirurgia coronarica, Maria Eleonora Hospital è eccellenza - PALERMO – A parlare sono i dati del Programma Nazionale Esiti 2025, pubblicati da AGENAS e riferiti alla qualità ed efficienza di molte prestazioni sanitarie erogate nel 2024. livesicilia.it

Rapporto Agenas: in Sicilia nessun ospedale d’eccellenza e 43 strutture bocciate - Secondo il rapporto Agenas anche in Sicilia migliora la qualità dell’assistenza, ma il sistema rimane segnato da fortissime diseguaglianze. meridionews.it