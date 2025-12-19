Affidamento dei lavori in via Cappelleri ok al progetto esecutivo | opera da 1,5 milioni

È stato approvato il progetto esecutivo per l’affidamento dei lavori in via Cappelleri, nel quartiere Gallico. Un intervento da 1,5 milioni di euro che mira a migliorare l’assetto viario della zona Nord, rappresentando un passo importante per lo sviluppo e la mobilità locale. L’avvio dell’iter segna un momento chiave per potenziare l’infrastruttura e garantire un miglioramento sostanziale alla viabilità del quartiere.

Gallico, parte la procedura per i lavori in via Cappelleri: ok al progetto esecutivo, pubblicata la manifestazione d'interesse - Parte l'iter per l'affidamento dei lavori in via Cappelleri, nel quartiere Gallico, un'opera da 1,5 milioni di euro dalla rilevanza strategica per l'assetto viario della zona Nord della città.

