Due assenza pesano sulla puntata di venerdì 19 dicembre ad Affari Tuoi. Stefano De Martino deve (ancora) fare a meno del suo braccio destro, l’immancabile Herbert Ballerina. Da Gela per la Sicilia gioca Giulia, concorrente simpatica e spigliata alla ricerca del montepremi per vivere serenamente la ricerca di lavoro. Lei è infermiera e si è fatta accompagnare nella gara contro la sorte dalla mamma. Il conduttore, proprio a inizio puntata, ha fatto l’annuncio più gradito ai fan del programma: “Saremo con voi anche la Vigilia di Natale, il 24 dicembre”. Herbert ancora assente, chi prende il suo posto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, Giulia vince 100mila, beffa il Dottore. De Martino conferma: “Vigilia insieme”

Affari tuoi, Giulia attacca tutti: "Non siete miei amici" e poi ancora: "E un tirchio". Lacrime e trionfo finale - Nella nuova puntata di Affari tuoi del 19 dicembre Giulia e mamma Elena tornano a casa con 100mila euro. libero.it