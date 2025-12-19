Aeroporto Fiumicino | banda di impiegati infedeli ruba il cibo destinato alle compagnie aeree video
Un nuovo episodio di furto scuote l'aeroporto di Fiumicino, dove una banda di impiegati infedeli avrebbe sottratto il cibo destinato alle compagnie aeree. Le immagini che circolano mostrano comportamenti sospetti e sollevano preoccupazioni sulla sicurezza e l'integrità della logistica aeroportuale. Un episodio che mette in luce le criticità di un sistema fondamentale per il funzionamento del traffico aereo.
Una banda di impiegati infedeli. Nel mirino il cibo destinato ad alcune compagnie aeree dell'aeroporto di Fiumicino. Derrate alimentari per decine di migliaia di euro trovate anche in casa di uno degli indagati. Quattro le persone arrestate. Dovranno rispondere di furto aggravato in concorso. 🔗 Leggi su Romatoday.it
