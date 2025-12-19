Aeroporto chiuso per nebbia la protesta | Quasi 200 passeggeri non sono partiti per il volo cancellato
Aeroporto chiuso per nebbia e volo per Palermo cancellato, con numerosi viaggiatori - quasi duecento secondo chi contesta - che si sono ritrovati senza la possibilità di raggiungere la Sicilia. E' quanto capitato ieri sera (giovedì) all'aeroporto Ridolfi di Forlì, da cui parte il volo Ryanair per. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Voli cancellati e ritardi a causa della nebbia all’aeroporto d’Abruzzo: “Visibilità sotto i 100 metri” - A causa della nebbia, l’Aeroporto d’Abruzzo registra cancellazioni, ritardi e voli dirottati su altri scali. fanpage.it
Aeroporti: nebbia Firenze,voli dirottati - Problemi per la nebbia questa mattina all'aeroporto fiorentino Amerigo Vespucci, praticamente chiuso da circa un'ora. lagazzettadelmezzogiorno.it
Venerdì 19 dicembre 2025 Aeroporto di Asiago NOTAM C1164 Aeroporto chiuso al traffico per lancio paracadutisti civili dalle 10.30 alle 13.30 locali AD CLSD TO ALL TRAFFIC DUE CIV PJE ACT NOTAM W4978 Area ristretta per 5 n.m. e fino a 7000 ft per lan - facebook.com facebook
