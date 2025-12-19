Aeroporto arriva la svolta | abolita la council tax Tolta la tassa ora più voli dalle compagnie low cost
Una nuova era per gli aeroporti dell’Emilia-Romagna: dal prossimo anno, la council tax verrà abolita per gli scali di Forlì, Parma e Rimini, favorendo un incremento dei voli low cost e migliorando l’accessibilità. Con questa misura, si punta a stimolare il traffico e attrarre più viaggiatori, offrendo opportunità di crescita e sviluppo per le destinazioni locali.
In Emilia-Romagna sarà abolita la council tax a partire dal prossimo anno per gli scali aeroportuali di Forlì, Parma e Rimini che registrano un traffico inferiore ai 700 mila passeggeri l’anno. Il governo, nella legge di bilancio in approvazione in questi giorni, ha inserito l’emendamento che. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Abolizione della "council tax" per aiutare l'aeroporto: che tassa è, chi ci guadagna e perché in realtà non sarà abolita
Leggi anche: Abolizione della "council tax" per aiutare l'aeroporto: perché in realtà non viene abolita e chi pagherà
AD ASIAGO BABBO NATALE ARRIVA IN PARACADUTE: UN EVENTO MAGICO ALL’AEROPORTO “ROMEO SARTORI” Venerdì 19 dicembre l’Aeroporto di Asiago “Romeo Sartori” di Asiago si preparerà a un arrivo fuori dal comune: Babbo Natale atterr - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.