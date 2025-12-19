Aeroporto arriva la svolta | abolita la council tax Tolta la tassa ora più voli dalle compagnie low cost

Una nuova era per gli aeroporti dell’Emilia-Romagna: dal prossimo anno, la council tax verrà abolita per gli scali di Forlì, Parma e Rimini, favorendo un incremento dei voli low cost e migliorando l’accessibilità. Con questa misura, si punta a stimolare il traffico e attrarre più viaggiatori, offrendo opportunità di crescita e sviluppo per le destinazioni locali.

