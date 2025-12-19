Aeroporti europei in tilt per i nuovi controlli sui passeggeri stranieri

Aeroporti europei in crisi per i nuovi controlli sui passeggeri stranieri, con attese fino a tre ore per i viaggiatori extra-Ue. La colpa? L'introduzione dei nuovi controlli automatizzati che registrano l'ingresso e l'uscita di persone provenienti dagli Stati fuori dall'area Schengen. A denunciare il problema è Aci Europe, l'associazione che riunisce le società di gestione degli scali, che chiede alla Commissione Ue di intervenire. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

aeroporti europei in tilt per i nuovi controlli sui passeggeri stranieri

© Tgcom24.mediaset.it - Aeroporti europei in tilt per i nuovi controlli sui passeggeri stranieri

