Adele Fortino l’arte dell’intervista come atto d’amore civile

A poco più di un anno dalla sua scomparsa, Adele Fortino rivive attraverso la forza delle sue interviste, testimonianze di un impegno civile e umano. La sua voce, ancora vibrante, ci invita a riscoprire l’arte dell’intervista come atto di amore e responsabilità, un gesto che trascende il ricordo per diventare un atto di memoria viva e di testimonianza giornalistica.

A poco più di un anno dalla sua scomparsa, la voce di Adele Fortino torna a farsi sentire. Non come esercizio nostalgico, ma come gesto vivo di memoria e di giornalismo. È arrivato in libreria in questi giorni, per i tipi di Di Nicolò Editore, il volume A casa di. che raccoglie quaranta.

È morta la giornalista Adele Fortino - E’ morta a 82 anni la giornalista messinese Adele Fortino, che per anni, col suo stile irriverente e ficcante, ha raccontato Messina, e i messinesi, nei loro molti vizi e poche virtù. letteraemme.it

Messina, addio ad Adele Fortino: giornalista "graffiante", mai banale - Era ricoverata al Policlinico da alcune settimane, ma da tempo soffriva per le sue precarie condizioni di salute. messina.gazzettadelsud.it

ADELE FORTINO LO CHIAMA “BUZZANCHINO”: LUI LA DENUNCIA E IL TRIBUNALE LA CONDANNA - Non ha un grande senso dell’umorismo Giuseppe Buzzanca, se solo per essere stato appellato “Buzzanchino” ha sporto denuncia nei confronti della giornalista Adele Fortino, che è stata condannata a ... messinaora.it

