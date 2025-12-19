Addobbi pericolosi migliaia di pezzi sequestrati dalla Finanza Saranno distrutti

Durante le festività natalizie, la Guardia di Finanza di Lucca ha intensificato i controlli sui prodotti natalizi, sequestrando oltre 3.000 addobbi pericolosi e non conformi alle norme del Codice del Consumo. Un intervento fondamentale per tutelare la sicurezza dei consumatori e garantire un Natale all’insegna della tranquillità. Gli articoli sequestrati saranno successivamente distrutti per evitare rischi e danni alla salute.

© Lanazione.it - Addobbi pericolosi, migliaia di pezzi sequestrati dalla Finanza. Saranno distrutti Lucca, 19 dicembre 2025 – La guardia di finanza del comando provinciale di Lucca ha intensificato i controlli sulla sicurezza dei prodotti natalizi in occasione di queste feste: nel corso di un controllo, i finanzieri del nucleo mobile hanno individuato e sequestrato oltre 3mila articoli non conformi al Codice del Consumo. Si tratta di palline di Natale, fiocchi natalizi e vari addobbi decorativi, esposti sugli scaffali in vendita al pubblico, privi delle informazioni necessarie per essere commercializzati. La norma prevede infatti la presenza di riferimenti precisi: nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione Europea, paese di origine se situato fuori dell'Unione Europea, eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente, materiali impiegati e metodi di lavorazione, istruzioni, precauzioni e alla destinazione d'uso per la sicurezza del prodotto. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Pesaro, sequestrati 110mila addobbi di Natale pericolosi per la salute Leggi anche: Addobbi natalizi irregolari. La Finanza sequestra 110mila pezzi Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Addobbi natalizi irregolari. La Finanza sequestra 110mila pezzi. Addobbi natalizi pericolosi, 803mila pezzi sequestrati - SESTO FIORENTINO / LUCCA: Le operazioni della Finanza sono scattate dopo controlli presso due grossisti e un negozio al dettaglio. toscanamedianews.it

Addobbi natalizi irregolari. La Finanza sequestra 110mila pezzi - Un’ondata di addobbi natalizi "fantasma" stava per invadere le case del territorio: ben 110 mila pezzi tra decorazioni, luci, ... msn.com

Halloween, addobbi e mascherine pericolosi: sequestrati 1,5 milioni di pezzi - Sequestro di oltre 1,5 milioni di giocattoli destinati alla notte di Halloween stavano per essere piazzati sul mercato, ma gli investigatori del comando provinciale della Guardia di finanza di Roma li ... ilgiorno.it

Avellino– Con l’avvicinarsi delle feste, il mercato nero dei fuochi d’artificio e degli addobbi natalizi “taroccati” o pericolosi si mobilita, ma la Guardia di Finanza risponde picche. Il Comando Provinciale di Avellino ha sferrato una serie di colpi mirati, intensificand x.com

BABBO NATALE… MULTATO “ Scivola davanti a un palazzo addobbato, cade rovinosamente… e qualcuno pensa pure di fargli la multa ” Scherzi a parte, a Natale aumentano anche le responsabilità legali: Comune addobbi stradali pericolosi - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.