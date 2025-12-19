Addizionale Irpef locale Esenzioni basse o nulle | È un problema di equità

L'addizionale Irpef locale presenta un panorama vario, con alcune amministrazioni che applicano esenzioni basse o nulle. Questa diversità solleva questioni di equità e giustizia fiscale, evidenziate dal report della Cisl dei Laghi e della Fnp, che analizza i 283 Comuni di Varese e Como, mettendo in luce le disparità tra i territori e le implicazioni per i cittadini.

Dai Comuni più virtuosi alle amministrazioni che non applicano soglie di esenzione. È vario il panorama della fiscalità locale, come emerge dal report promosso dalla Cisl dei Laghi insieme alla Fnp (federazione dei pensionati) che punta la lente sui 283 Comuni delle due province a cui il sindacato fa riferimento territorialmente: Varese e Como. Per quanto riguarda Varese, sono 132 su 136 i Comuni che nel 2025 applicano l’ addizionale Irpef locale: 42 (il 30,8%, tra cui Gallarate, terzo centro per popolazione) non hanno fascia esente; 14 (il 10%) hanno una fascia esente minore a 8.500 euro, che non tutela né i lavoratori dipendenti né i pensionati, tra loro spicca Bardello con Malgesso e Bregano, con fascia esente a 5. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

