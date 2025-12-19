Addirittura così Simona Ventura la notizia peggiore dopo la finale del Grande Fratello

L’ultima puntata del Grande Fratello condotta da Simona Ventura si è conclusa in modo deludente, segnando una fine poco memorabile per questa stagione. La conduzione e gli ascolti hanno lasciato il pubblico e gli addetti ai lavori con molte domande. Dopo tante aspettative, l’edizione si conclude senza lasciare un segno positivo, confermando quanto sia difficile mantenere vivo l’interesse in un format che sembra aver perso il suo smalto.

Ieri sera è andata in onda l'ultima puntata di questa poco fortunata edizione del Grande Fratello condotto da Simona Ventura, un'edizione che difficilmente verrà ricordata per il successo negli ascolti. Il doppio appuntamento settimanale, invece di aiutare lo show, sembra aver avuto l'effetto contrario, con risultati che segnano un record negativo per il reality show cult di Mediaset. Se il bilancio per Simona Ventura è deludente, dall'altro lato Rai Uno può invece sorridere per i risultati ottenuti dalla sua serie tv Un Professore, con Alessandro Gassman protagonista. La fiction ha tenuto davanti al televisore 3 milioni e 492 mila spettatori, con uno share pari al 21.

