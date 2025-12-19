Addio Peter Arnett reporter di guerra dal Vietnam al Golfo

Se n’è andato a 91 anni Peter Arnett, icona del giornalismo di guerra. Dalla copertura del Vietnam al Golfo Persico, il suo racconto ha segnato un’epoca, portando alla luce storie spesso invisibili. La sua passione e il suo coraggio resteranno impressi nella memoria di chi crede nel potere della verità. Un addio a un maestro che ha definito il mestiere di reporter.

