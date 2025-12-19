Addio Peter Arnett Il reporter di guerra che difendeva la verità

Se ne va Peter Arnett, il coraggioso giornalista che ha messo la verità al centro del suo mestiere. La sua dedizione, specialmente durante il conflitto del 1991 a Baghdad, ha ispirato molti e ha ribadito l'importanza di un'informazione libera e senza compromessi. Un esempio di integrità professionale che lascia un segno indelebile nel mondo del giornalismo di guerra.

© Quotidiano.net - Addio Peter Arnett. Il reporter di guerra che difendeva la verità Bianchi Nel 1991 il suo ostinato ruolo di unico corrispondente rimasto a Baghdad mi riempiva di ammirazione e, diciamolo, di invidia. Per la rete televisiva statunitense Cnn diventò la fonte delle informazioni che gli altri non avevano. Peter Gregg Arnett – il reporter Premio Pulitzer morto mercoledì in California a 91 anni – era già da lustri un mito, l'uomo che faceva vedere l'altra faccia della medaglia, quella scomoda, quella che il potere non voleva rivelare, quella che doveva essere nascosta al pubblico. Durante la prima guerra del Golfo, nel 1991, noi ottocento giornalisti di tutto il mondo eravamo confinati al Centro stampa della coalizione anti Iraq a Dhahran, una città che era la sede di una grande base saudita vicina a campi petroliferi della Saudi Aramco.

