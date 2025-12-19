Addio carta regalo | cosa usare per rendere i pacchetti di Natale riciclabili

Quest'anno, lasciate alle spalle le carte regalo usa e getta e scoprite alternative sostenibili per i vostri pacchetti natalizi. Con soluzioni creative e rispettose dell'ambiente, potrete sorprendere i vostri cari senza generare sprechi. Ecco come rendere i regali di Natale più ecologici e facilmente riciclabili, contribuendo a un Natale più green e consapevole.

