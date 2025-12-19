Addio all' ingegnere Nicola De Sio | il cordoglio di Valiante
Il mondo dell’ingegneria e della comunità salernitana piange la perdita dell’ingegnere Nicola De Sio, scomparso dopo una lunga e coraggiosa lotta contro la malattia. La sua dedizione e professionalità resteranno sempre un esempio di impegno e passione, lasciando un vuoto profondo tra amici e colleghi. Un cordoglio sincero per questa perdita che ha colpito tutti noi.
Lutto nel salernitano per la morte dell'ingegnere Nicola De Sio, scomparso dopo una lunga e dura battaglia contro un brutto male. Il messaggio Sui social il cordoglio dell'ex sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante: "Amico sincero, eccellente ingegnere e uomo profondamente legato alla famiglia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Giuliana De Sio: “Fagnani ha fatto del circoletto della De Sio una liturgia. Si cerchi un’altra frase”
Leggi anche: "Sweet Alabama", terminato a Torrione il nuovo cortometraggio di Vincenzo De Sio
Addio a Roberto Serrani, l'ingegnere informatico morto a 51 anni: era papà di una bimba piccola - facebook.com facebook
Addio a Roberto Serrani, l'ingegnere informatico morto a 51 anni: era papà di una bimba piccola x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.