Addio all' ingegnere Nicola De Sio | il cordoglio di Valiante

Il mondo dell’ingegneria e della comunità salernitana piange la perdita dell’ingegnere Nicola De Sio, scomparso dopo una lunga e coraggiosa lotta contro la malattia. La sua dedizione e professionalità resteranno sempre un esempio di impegno e passione, lasciando un vuoto profondo tra amici e colleghi. Un cordoglio sincero per questa perdita che ha colpito tutti noi.

