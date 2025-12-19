Addio al cinodromo di Sidney | l'area delle corse dei cani sarà trasformata in un grande parco aperto al pubblico
Il celebre cinodromo di Sidney sta per chiudere i battenti, lasciando spazio a un nuovo parco pubblico. Il primo ministro australiano ha annunciato la trasformazione di Wentworth Park, un'area storica dedicata alle corse dei cani, in uno spazio verde aperto a tutti. Una decisione che segna un nuovo capitolo per la comunità locale, puntando su ambienti più sostenibili e accessibili.
Il primo ministro australiano ha annunciato la riconversione di n Australia dell'area di Wentworth Park. Chris Minns ha voluto in questo modo dare una risposta concreta al cercare di porre fine a un' "attività sportiva" che lucra sulla pelle dei Greyhound. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: L'area abbandonata da decenni rinasce: nuovi edifici, parco pubblico e l'ex chiesa trasformata in polo culturale
Leggi anche: Area cani al parco ’D’Acquisto’
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.