Addio a Valentina Squillace investita e uccisa da un camion | Dal dolore e dalla rabbia nasca qualcosa di positivo | Video
La comunità si è riunita in silenzio per rendere omaggio a Valentina Squillace, tragicamente scomparsa in un incidente che ha sconvolto tutti. Un momento di profondo dolore, ma anche di speranza, mentre amici e familiari cercano di trasformare il lutto in un gesto di solidarietà e rinascita. La memoria di Valentina resterà viva nel cuore di chi l’ha conosciuta.
Una folla composta e silenziosa ha seguito il funerale nella chiesa delle Fornaci e si è stretta intorno alla famiglia. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Leggi anche: Valentina Squillace travolta e uccisa dal Tir a Savona, aperto fascicolo per omicidio stradale: indagato l’autista
Leggi anche: Valentina Squillace investita sulle strisce e trascinata per 60 metri da un tir a Savona. L’autista non si era accorto di nulla
Savona, l’ultimo addio a Valentina Squillace. Acquisiti i video di alcune telecamere per ricostruire l’incide…; Valentina Squillace travolta e uccisa da un tir mentre attraversa sulle strisce, aveva 22 anni: «Trascinata per diversi metri»; Investita da un tir e trascinata in strada a Genova: muore a soli 22 anni; Chi era Valentina Squillace, la ragazza morta a Savona: aveva 22 anni ed era studentessa di Giurisprudenza.
Addio a Valentina Squillace, investita e uccisa da un camion: “Dal dolore e dalla rabbia nasca qualcosa di positivo” - Una folla composta e silenziosa ha seguito il funerale nella chiesa delle Fornaci e si è stretta intorno alla famiglia ... ilsecoloxix.it
Savona, l’ultimo addio a Valentina Squillace. Acquisiti i video di alcune telecamere per ricostruire l’incidente - Altro appello: “Chi ha raccolto il cellulare si faccia avanti” ... ilsecoloxix.it
Muore travolta da un tir mentre attraversa: addio a Valentina, aveva solo 22 anni - L'articolo Muore travolta da un tir mentre attraversa: addio a Valentina, aveva solo 22 anni proviene da Full Swing. msn.com
Nuovo appuntamento giovedì 18 dicembre, ore 16 Università Roma Tre Presentazione di “Addio mia Cinciuè”, con la curatrice del volume Valentina Pedone @sticktotheplantina Addio mia Cinciuè è un’antologia che intreccia le voci di scrittrici - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.