Una folla composta e silenziosa ha seguito il funerale nella chiesa delle Fornaci e si è stretta intorno alla famiglia. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

© Ilsecoloxix.it - Addio a Valentina Squillace, investita e uccisa da un camion: “Dal dolore e dalla rabbia nasca qualcosa di positivo” | Video

Leggi anche: Addio a Valentina Squillace, investita e uccisa da un camion: “Dal dolore e dalla rabbia nasca qualcosa di positivo” | Video

Leggi anche: Valentina Squillace travolta e uccisa dal Tir a Savona, aperto fascicolo per omicidio stradale: indagato l’autista

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Addio a Valentina Squillace, investita e uccisa da un camion: “Dal dolore e dalla rabbia nasca qualcosa di po…; Valentina Squillace travolta e uccisa da un tir mentre attraversa sulle strisce, aveva 22 anni: «Trascinata per diversi metri»; Funerali di Valentina Squillace, l'addio della città alla 22enne travolta da un tir; Savona, l’ultimo addio a Valentina Squillace. Acquisiti i video di alcune telecamere per ricostruire l’incide….

Addio a Valentina Squillace, investita e uccisa da un camion. Don Magnano: “Dal dolore e dalla rabbia nasca qualcosa di positivo” - Una folla composta e silenziosa ha seguito il funerale nella chiesa delle Fornaci e si è stretta intorno alla famiglia ... ilsecoloxix.it