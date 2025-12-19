Addio a Valentina Squillace investita e uccisa da un camion | Dal dolore e dalla rabbia nasca qualcosa di positivo | Video

19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una folla composta e silenziosa ha seguito il funerale nella chiesa delle Fornaci e si è stretta intorno alla famiglia. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

addio valentina squillace investitaAddio a Valentina Squillace, investita e uccisa da un camion. Don Magnano: “Dal dolore e dalla rabbia nasca qualcosa di positivo” - Una folla composta e silenziosa ha seguito il funerale nella chiesa delle Fornaci e si è stretta intorno alla famiglia ... ilsecoloxix.it

addio valentina squillace investitaValentina Squillace uccisa da un tir, il ricordo della 22enne morta a Savona: “Siamo tutti affranti” - Valentina Squillace, 22 anni, è morta a Savona investita da un tir mentre attraversava l'incrocio di corso Tardy e Benech ... fanpage.it

addio valentina squillace investitaChi era Valentina Squillace, la ragazza morta a Savona: aveva 22 anni ed era studentessa di Giurisprudenza - La notizia ha scosso Savona nelle prime ore di oggi, martedì 16 dicembre 2025: Valentina Squillace, una ragazza di 22 anni, è morta dopo essere stata investita da un tir in città. alphabetcity.it

