Addio a Michele Dancelli ex campione di ciclismo | vinse la Milano-Sanremo nel 1970
Il mondo del ciclismo piange la scomparsa di Michele Dancelli, ex campione e protagonista indiscusso della scena italiana. Con la sua vittoria alla Milano-Sanremo del 1970, ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dello sport. Brescia e l’intera nazione si stringono in cordoglio, ricordando un atleta che ha saputo incarnare passione, determinazione e talento.
Brescia, 19 dicembre 2025 – Lutto nel mondo del ciclismo bresciano e italiano: è morto Michele Dancelli, uno dei suoi interpreti più rappresentativi. L'ex campione aveva 83 anni e da tempo era ricoverato nella Rsa di Castenedolo, nel Bresciano. Nato a Castenedolo nel 1942, Dancelli ha legato il suo nome a una stagione importante del ciclismo azzurro. Professionista dal 1963 al 1974, ha costruito una carriera di grande spessore, con circa ottanta vittorie all'attivo. Tra i successi più prestigiosi figurano due titoli di campione italiano, undici tappe al Giro d'Italia, una Freccia Vallone e soprattutto la Milano-Sanremo, vinta nel 1970 al termine di una fuga solitaria rimasta nella storia, iniziata a molti chilometri dall'arrivo contro i grandi campioni dell'epoca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
