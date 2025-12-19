Il mondo del ciclismo piange la scomparsa di Michele Dancelli, ex campione e protagonista indiscusso della scena italiana. Con la sua vittoria alla Milano-Sanremo del 1970, ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dello sport. Brescia e l’intera nazione si stringono in cordoglio, ricordando un atleta che ha saputo incarnare passione, determinazione e talento.

© Ilgiorno.it - Addio a Michele Dancelli, ex campione di ciclismo: vinse la Milano-Sanremo nel 1970

Brescia, 19 dicembre 2025 – Lutto nel mondo del ciclismo bresciano e italiano: è morto Michele Dancelli, uno dei suoi interpreti più rappresentativi. L'ex campione aveva 83 anni e da tempo era ricoverato nella Rsa di Castenedolo, nel Bresciano. Nato a Castenedolo nel 1942, Dancelli ha legato il suo nome a una stagione importante del ciclismo azzurro. Professionista dal 1963 al 1974, ha costruito una carriera di grande spessore, con circa ottanta vittorie all'attivo. Tra i successi più prestigiosi figurano due titoli di campione italiano, undici tappe al Giro d'Italia, una Freccia Vallone e soprattutto la Milano-Sanremo, vinta nel 1970 al termine di una fuga solitaria rimasta nella storia, iniziata a molti chilometri dall'arrivo contro i grandi campioni dell'epoca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: È morto Michele Dancelli, leggenda del ciclismo italiano: il muratore che diventò campione

Leggi anche: Morto Michele Dancelli, leggenda del ciclismo italiano

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Addio a Michele Dancelli, ex campione di ciclismo: vinse la Milano-Sanremo nel 1970; Addio a Michele Dancelli, leggenda del ciclismo italiano.

Addio a Michele Dancelli, ex campione di ciclismo: vinse la Milano-Sanremo nel 1970 - Nel suo palmarès compaiono anche due medaglie di bronzo ai Campionati del mondo ... ilgiorno.it