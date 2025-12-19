addio a lorenzo parenti storico dirigente empolese

Empoli, 19 dicembre 2025 - All’ospedale di Empoli dove era ricoverato da alcuni giorni è morto Lorenzo Parenti, 75 anni, compiuti lo scorso 11 settembre. I primi sintomi del male qualche tempo fa, quindi segnali di miglioramento che avevano fatto sperare in una sua guarigione, ma purtroppo rivelatisi temporanei, fino all’aggravarsi dei giorni scorsi. Il ciclismo toscano, quello dell’Empolese e della Valdelsa in particolare (ma Lorenzo era conosciuto anche fuori della Toscana), così come era noto ed apprezzato anche in altri settori del circondario empolese (dal 1976 al 2015 è stato dipendente in ruoli anche importanti della Banca di Cambiano 1884), piangono la scomparsa di un dirigente appassionato di ciclismo, da sempre legatissimo al gruppo sportivo Maltinti Lampadari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

