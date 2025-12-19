Addio 3I ATLAS la cometa se ne va dopo essersi avvicinata alla Terra
Venerdì 19 dicembre 2025, alle 7:00 italiane, abbiamo assistito a un evento unico: la cometa 3I/ATLAS ha raggiunto il punto di massimo avvicinamento alla Terra, passando a 270 milioni di chilometri. Un momento memorabile per gli appassionati di astronomia e per tutti coloro che hanno seguito con emozione questo spettacolo celeste, segnando la fine di un viaggio che resterà nella storia.
Oggi, venerdì 19 dicembre 2025, abbiamo vissuto un momento storico per l'astronomia. Alle ore 7:00 italiane, la cometa 3IATLAS ha raggiunto il punto di massima vicinanza al nostro pianeta, sfrecciando a 270 milioni di chilometri da noi. Nonostante la distanza possa sembrare enorme, per gli scienziati si è trattato di un "incontro ravvicinato" senza precedenti, l'ultima occasione per studiare un oggetto che non appartiene al nostro sistema solare e che ora sta già iniziando il suo lungo viaggio di ritorno verso l'oscurità della Via Lattea. 3IATLAS non è una cometa come tutte le altre, come la celebre Halley che torna a trovarci periodicamente.
