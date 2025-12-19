Addio 3I ATLAS la cometa se ne va dopo essersi avvicinata alla Terra

Venerdì 19 dicembre 2025, alle 7:00 italiane, abbiamo assistito a un evento unico: la cometa 3I/ATLAS ha raggiunto il punto di massimo avvicinamento alla Terra, passando a 270 milioni di chilometri. Un momento memorabile per gli appassionati di astronomia e per tutti coloro che hanno seguito con emozione questo spettacolo celeste, segnando la fine di un viaggio che resterà nella storia.

