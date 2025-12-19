Adamant crisi senza fine | ennesima batosta
Un’altra sconfitta per Adamant, questa volta a Ravenna contro Orasi’ con il punteggio di 83-68. La squadra fatica a trovare continuità, evidenziando ancora difficoltà in fase offensiva e difensiva. I nomi dei singoli non bastano a invertire il trend negativo, lasciando i tifosi preoccupati per il proseguo della stagione. Continua il momento difficile per la formazione di Adamant, che cerca risposte e miglioramenti.
orasì ravenna 83 adamant ferrara 68 ORASI’ RAVENNA: Cena 15 (58, 15), Paolin 13 (27, 23), Jakstas 19 (47, 25), Naoni 10 (14, 03), Feliciangeli 9 (25, 05); Brigato 10 (24, 11), Morena 2 (12), Paiano 5 (23, 01). Ne: Venturini, Catenelli, Saviotti. All. Auletta. ADAMANT FERRARA: Santiago (03, 04), Renzi 2 (15, 03), Solaroli 11 (35, 12), Tio Tiagande 15 (69, 01), Pellicano 1 (02, 02); Sackey 7, Bellini 3 (12 da tre), Marchini 14 (45, 12), Caiazza 15 (44, 13). Ne: Dioli. All. Benedetto. Arbitri: Ferretti, Paglialunga e Antimiani. Note: parziali 19-21, 46-34, 64-55. Tiri da due: Ravenna 1940, Ferrara 1833. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Adamant, dura senza Renzi - E' un momento complicato, senza alcun dubbio, quello che sta attraversando l'Adamant nelle ultime settimane.
