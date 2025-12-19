Ad Alessandro De Vivo il riconoscimento del Comune di Arezzo

Il Comune di Arezzo ha conferito un importante riconoscimento ad Alessandro De Vivo, campione internazionale di Aerial e Pole Dance. La cerimonia si è svolta questa mattina, alla presenza dell’assessore Federico Scapecchi, per celebrare il suo straordinario successo alla International Championship 2025. Un omaggio alla dedizione e all’eccellenza di un atleta che porta il nome di Arezzo nel mondo.

Arezzo, 19 dicembre 2025 – Ad Alessandro De Vivo il riconoscimento del Comune di Arezzo. L'atleta, primo alla International Championship 2025 Aerial e Pole Dance, ricevuto questa mattina dall'assessore Federico Scapecchi. Si è classificato primo alla International Championship 2025 Aerial e Pole Dance. Alessandro De Vivo, classe 2007, è stato ricevuto questa mattina in Comune dall'assessore Federico Scapecchi che ha voluto consegnargli un riconoscimento per il prestigioso risultato raggiunto. De Vivo inizia acrobatica aerea con la ASD Contraerea due anni fa grazie al progetto sociale Circostanze d'incontro, vincitore del bando nazionale di Sport e Salute, "Spazi Civici di Comunità" che vede tra i partner anche il Comune di Arezzo.

